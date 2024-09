Dopo la lunga pausa un’avversaria “tosta”. Aquile a Cremona per proseguire la corsa

Una pausa di quasi due settimane ha fatto bene o no allo Spezia? La risposta l’avremo alle 17 circa di oggi pomeriggio quando terminerà la gara esterna contro la Cremonese allo ‘Zini’. Certo è che gli aquilotti, attuali leader (in coabitazione) della classifica della Serie B, affrontano una delle candidate ‘vere’ (almeno come obiettivo dichiarato) alla promozione.

Intanto, unendo la stagione passata a quella attuale, lo Spezia di Luca D’Angelo ha collezionato 9 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 5 pareggi), 4 dei quali in questo campionato (2 successi e altrettanti pari). Finora, però, non ha mai vinto il gruppo aquilotto in trasferta, ottenendo i due acuti stagionali in casa attraverso prove caparbie, sempre in svantaggio nel primo tempo e con una rimonta in extremis, confezionata nel recupero. La mentalità resta la stessa, la concentrazione, almeno lontano dal Picco, dovrà aumentare. Si ritiene soddisfatto il tecnico di questa sosta, durante la quale ha potuto affinare l’intesa dei nuovi arrivati con i compagni, oltre che far prendere sicurezza a Gori, portiere che sostituirà Sarr. Con il titolare fermo per qualche mese (un ex a cui Stroppa da Cremona ha riservato un abbraccio virtuale), dopo la rottura del braccio durante il recente Spezia-Cesena, tocca a Gori infatti, che non gioca una partita di campionato dal 5 maggio 2023, in B col Perugia – perché l’anno scorso si è seduto, da secondo, sulla panchina del Monza in A per tutto il percorso – difendere i pali spezzini. Arrivato il 30 agosto, soltanto un paio di giorni più tardi, ha compreso che per lui era arrivata una svolta. Saprà cogliere l’occasione? O convincerà i dirigenti dell’area tecnica a ricercare un altro portiere? Auguriamo a lui, giocatore molto serio in prestito dalla Juventus, ogni bene. Che poi è pure il bene dello Spezia.

Deve fare i conti con chi ha faticato di più in nazionale, comunque, D’Angelo. Pio Esposito dovrebbe, infatti, partire dalla panchina (ma D’Angelo riuscirà a rinunciarci in avvio?), con il dubbio Nagy, che potrebbe essere sostituito da Cassata, mentre Candelari crediamo non sarebbe comunque partito dall’inizio a prescindere. Per il resto fiducia alla difesa con Wisniewski (sperando in una sua ulteriore crescita), Hristov e Bertola e ad un centrocampo dove, sugli esterni, Mateju si gioca il posto con Vignali (la scelta è legata al momento: meglio contenere o spingere?) e Aurelio potrebbe lasciare il suo a Reca anche in avvio. Detto di Cassata, a completare ci sono Bandinelli e il tuttofare Salvatore Esposito, che sta salendo sempre più di livello. L’attacco con il ‘quasi portiere’ Soleri e Di Serio, è pronto a scardinare la difesa lombarda, con Falcinelli, Esposito junior e Colak pronti a subentrare. Non saranno del match, per infortunio, Kouda, Elia, Crespi, Sarr e Ferrer.

Marco Magi