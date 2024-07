Dibattiti e stand alla festa di Rifondazione

Al via oggi al parco comunale di Bottagna la tre giorni di festa provinciale di Rifondazione Comunista, all’insegna della politica, della buona musica e della gastronomia tradizionale con menù di mare, terra e piatti vegetariani. Si inizia alle 21 con la presentazione del libro di Dino Grassi, curato da Giorgio Pagano e Archivi della Resistenza, “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” alla presenza di Sergio Olivieri, ex parlamentare del Prc, e di Giorgio Pagano, curatore del libro. Alle 22.30 reading di Jonathan Lazzini “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque.

Domani alle 21 il segretario nazionale Maurizio Acerbo terrà un comizio; alle 21.45, il concerto dei leggendari Los Caimanos che festeggeranno 41 anni di Rock ’n Roll. Domenica alle 18 dibattito “Politica autoritaria e criminalizzazione del dissenso” con Simone Ficicchia, militante di Ultima Generazione e autore del libro ’L’ecovandalo’, Delia Montali, coordinatrice dell’unione degli studenti a Spezia, Matteo Sampiero, di Amnesty International La Spezia, e Gianmarco Gorlandi, della segreteria provinciale Prc. Alle 21, in occasione della partenza della campagna referendaria contro lo “spacca Italia”, dibattito pubblico “Premierato e autonomia differenziata: attacco alla Costituzione” con Luca Comiti, segretario generale della Camera del Lavoro, Stefania Novelli, presidente Arci, Paolo Pucci, presidente Anpi, e Anna Camposampiero, della segreteria nazionale del Prc. Nei tre giorni apertura bar e cucina dalle 19 e sarà possibile firmare per la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata e per la campagna contro il progetto basi blu.