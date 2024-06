Conferenze per conoscere l’olivo. Dalle patologie alla corretta potatura

Due incontri per conoscere l’olivo. A farsi promotore dell’iniziativa è il Comune di Ameglia che ha focalizzato l’iniziativa nell’ambito di una strategia di valorizzazione delle produzioni locali. Il viaggio nell’olivicoltura sarà suddiviso in due appuntamenti partendo venerdì 14 per poi riproporlo venerdì 21 giugno alle 17.30 sempre nella ex scuola all’ingresso del borgo di Montemarcello. La manifestazione si intitola "L’olivo e l’olio" e sarà inaugurata venerdì 14 con l’incontro al quale parteciperanno Ruggero Petacchi della Scuola superiore Sant’Anna che tratterà l’annoso tema delle patologie che affliggono i nostri oliveti, con particolari riferimento alla Cecidonia. Roberto Cagnoli, esperto potatore affronterà invece il tema della potatura degli olivi. A seguire Stefano Pini del Caar (Centro Agrometereologia Applicata Regionale) di Sarzana che illustrerà l’importanza della conoscenza della situazione fenologica e fitosanitaria delle aree olivicole al fine di gestire al meglio i nostri oliveti per ottenere migliori risultati su produttività e qualità dell’ olio. Venerdì 21, sempre alle 17.30 il capo panel Adriano Petacchi terrà un mini corso di degustazione dell’olio, indispensabile per capire la differenza tra un buon olio e uno difettato. Verranno illustrate anche quali sono le caratteristiche che deve avere un olio per essere considerato extra vergine d’oliva. Per partecipare contattare i numeri 0187 609273 e 0187 609231.