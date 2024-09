Colpisce la compagna con una stampella e le rompe un braccio

Sarzana, 4 settembre 2024 - Due arresti dei carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e stupefacenti. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana sono stati impegnati in due interventi che hanno portato all'arresto di due persone.

Nella tarda serata di ieri, a Sarzana nei pressi di Porta Romana, è stato tratto in arresto, per spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne di origine marocchina, senza fissa dimora, a cui è stato sequestrato un grammo di cocaina.

Nella nottata, poi, sempre a Sarzana, in piazza Guido Jurgens, i militari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, una cinquantenne senza fissa dimora, cittadina polacca, che per futili motivi aveva litigato con una coetanea italiana, anche lei senza fissa dimora, colpendola con una stampella ad un braccio provocandole una frattura, ed inoltre ha aggredito gli operatori della pattuglia dei carabinieri.