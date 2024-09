Il circolo dei barcaioli riapre la storica sede

Ameglia (La Spezia), 30 settembre 2024 – Il circolo dei barcaioli di Fiumaretta è tornato a vivere e sarà un punto di riferimento non soltanto per i soci dell’associazione dei pescatori sportivi, testimoni fedeli delle tradizioni marinare tipiche della foce del fiume Magra, ma anche di tutta la comunità della frazione di Fiumaretta e delle associazioni che operano sul territorio amegliese. I locali che si affacciano sulla passeggiata lungofiume sono stati riqualificati grazie all’impegno di tutti i volontari e l’altro pomeriggio sono stati riaperti alla cittadinanza alla presenza del sindaco Umberto Galazzo, il consigliere comunale Maurizio Moruzzo il parroco don Roberto, una delegazione della Guardia Costiera, l’associazione Vivere Fiumaretta e la Cooperativa di Comunità Terre del Magra.

“E’ stata una bellissima giornata – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – oltre a aver compreso ancor di più l’importanza del sostegno reciproco per affrontare tutte le sfide che ci hanno portato qui. La sede sarà disponibile fin da subito come ritrovo e centro sociale per tutti i soci e per le varie associazioni che la vorranno utilizzare. C’è ancora molto da fare ma siamo molto soddisfatti di aver riportato in attività un punto di riferimento per tutta la comunità di Fiumaretta”.