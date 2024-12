Arriva il successo tanto atteso . Ma il cammino è ancora lungo

TARROS 85 QUARRATA 83

TARROS: Carpani 11, Pettinaroli 7, Ramirez 2, Vespa ne, Gogishvili 8, Merlo 19, Loschi 10, Leporati ne, Morciano 18, Burla ne, Tedeschi, Dias 10. All. Mori. TL: 15/21.

QUARRATA: Angelucci 14, Lytvin, Artioli 8, Balducci 3, Molteni 8, Calabrese 7, Bortnikovs, Regoli 18, Pieralli ne, Antonini 6, Babovic ne, Tiberti 19. All. Tonfoni. TL: 24/40.

Arbitri: Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo (Li) e Mattia Parigi di Firenze.

Parziali: 13-18, 49-44, 61-70.

LA SPEZIA - Con le unghie, con i denti. Ma soprattutto con un cuore grande così. La Tarros vince e per molti tratti convince. In un match che la Tarros doveva solo vincere per alimentare le proprie speranze di arrivare nelle prime sei, obiettivo che comunque ad oggi resta ancora difficile da raggiungere ma meno impossibile dato che Quarrata è ancora sopra di due lunghezze ai ragazzi di Mori. E’ stata sicuramente una gara non adatta ai deboli di cuore che stava per sfuggire alla Tarros anche per merito di Quarrata che dopo il riposo lungo ha sicuramente messo più energia in difesa ingabbiando non poco l’attacco bianconero. E Quarrata può solo recriminare su se stessa dopo aver raggiunto il +9 (61-70) al 30°: le bruttissime percentuali ai liberi in un match perso di soli due punti alla fine incidono e parecchio. Meglio per la Tarros che nell’ultimo quarto si aggrappa a Morciano e a Loschi che scodella due triple quasi impossibili con Merlo e Pettinaroli già out per 5 falli. La seconda tripla di Loschi (79-79, 35°) infiamma il PalaSprint poi Morciano resta glaciale dalla lunetta dove fa 3/3 per un sorpasso importante (82-81) a due giri di lancette. Tiberti fa il controsorpasso (82-83), poi Dias da sotto su cui c’è un fallo enorme non fischiato per l’84-83. Quarrata perde malamente il proprio possesso e commette fallo su Morciano che fa 1/2 dalla linea della carità. Ultimo possesso per Quarrata che non riesce ad arrivare al tiro.

"E’ sicuramente un bel regalo di Natale per tutti noi – commenta coach Marco Mori al termine del match –; ci tenevamo tutti. E’ stata una battaglia incredibile contro una signora squadra come Quarrata a cui faccio i miei complimenti. Abbiamo rischiato parecchio ma alla fine siamo riusciti a conquistare questi due punti importantissimi. Loschi? Sa che qui non è uno dei tanti e deve imparare a giocare anche fuori ruolo. Merlo? Ha fatto una grande gara. Si è allenato benissimo tutta la settimana ed il suo contributo credo si sia notato". Insomma è una Tarros ancora viva.

Gianni Salis