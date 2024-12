Approvato il bilancio di previsione. In aumento entrate e investimenti

Bilancio approvato, con l’astensione del consigliere di Rifondazione Comunista Paolo Magliani, il nuovo ingresso della consigliera Chiara Dell’Amico nel gruppo di maggoranza Uniti per Arcola, assenti il consigliere indipendente di maggioranza Enrico Vesco e tutta l’opposizione. "E’ importante approvare il bilancio prima della fine dell’anno per poter dare già del primo gennaio risposte concrete al territorio – ha detto il vicesindaco e assessore con delega al bilancio Gianluca Tinfena –, è la prosecuzione di un lavoro svolto in questi anni".

Dati alla mano, le entrate di parte corrente passano da 7 milioni di euro a un cifra superiore a dieci milioni e le spese in parte capitale, che sono spese di investimenti, da 2 milioni a sei milioni di euro. "Un bilancio di visione e nello stesso tempo di concretezza" ha concluso Tinfena, sottolineando che del resto Arcola ha un ruolo centrale all’interno della provincia della Spezia.

Le linee programmatiche e il bilancio approvati dal consiglio comunale si articolano in aree tematiche, a partire dal personale dell’amministrazione che ha raggiunto la soglia dei 50 dipendenti attivi, i comitati di zona in via di ripristino. Tra i punti centrali la lotta all’evasione fiscale con il recupero di un milione di euro, poi la manutenzione del territorio con un preventivo di spesa di 700 mila euro. Un occhio di riguardo alla scuola, si prevedono investimenti per 550mila euro, alla salute, alle famiglie, per il sociale 850mila euro, con ampliamento dell’offerta formativa e di servizio a cominciare dai nuovi asili nido 0-2 anni (al Ponte e a Romito). Progetti anche nello sport con la messa a disposizione delle palestre del Ponte e di Romito e degli impianti sportivi delle Pianazze e di Romito, gli investimenti per lo sport si aggirano sui 90mila euro.

La transizione ecologica ancora al centro con il progetto di comunità energetica al complesso Mattarella e nel campo delle infrastrutture viarie e trasporti un duplice intervento: sulle manutenzioni generali e sulla ridistribuzione dei traffici su gomma con ripensamento agli accessi alle diverse aree del territorio liberando la viabilità statale e provinciale dalla morsa del traffico. Fondamentale che non ci sarà nessun aumento del prelievo tributario, malgrado i tagli ai trasferimenti di risorse verso gli enti locali previsti dal governo centrale: 45 mila euro per il solo 2025. "Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto – ha detto la sindaca Monica Paganini – al nuovo segretario comunale e a tutta l’amministrazione comunale nelle persone del dirigente e dei funzionari capi area e tutti i dipendenti che hanno lavorato con grande senso di responsabilità, professionalità e orientamento al raggiungimento degli obiettivi di mandato".

Cristina Guala