Brucia i rifiuti nel terreno di fianco all’autostrada: denunciato dai carabinieri

Sarzana (La Spezia) 27 dicembre 2023 - Ha incendiato i rifiuti nel campo al fianco dell’autostrada e la colonna di fumo è stata notata dai vigili del fuoco che hanno così allertato i carabinieri forestali. I militari sono intervenuti in un’area agricola recintata vicino all’autostrada denunciando il proprietario dopo aver accertato l’abbruciamento di mobil, legname e cartoni. Inoltre erano ancora visibili sul posto anche i residui precedenti abbrucciamenti di apparecchiature elettriche, monitor di computer, stampanti, vernici e anche carta catramata. Tutto materiale che avrebbe dovuto essere smaltito seguendo la procedura che lo straniero ha saltato. Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno rinvenuto anche due container collegati da un tettoria e magazzino dove erano stati stoccati materiale e attrezzature edili, due fabbicati in legno e un paio di roulotte. L’uomo è stato denunciato per la combustione illecita e il deposito irregolare di rifiuti.