Fipe La Spezia celebra l’aperitivo con la seconda edizione de ‘World Aperitivo Day’

Tutelare, promuovere e celebrare le eccellenze del lifestyle made in italy e della provincia spezzina. E’ con questo obiettivo che anche Fipe Confcommercio La Spezia ha deciso di aderire al World Aperitivo Day, la giornata internazionale dedicata all’aperitivo, promossa da Fipe e arrivata alla sua seconda edizione.

Bar, ristoranti e locali spezzini il 26 maggio potranno partecipare con le proprie creazioni. Le regole sono semplici: cocktail e stuzzichini dovranno contenere almeno il 50% di prodotti italiani e presentare un accostamento tra ‘food e beverage’ che valorizzi entrambi i componenti e promuova la cultura dell’abbinamento, nell’ottica di un consumo consapevole, sostenibile e responsabile, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Infine dovranno essere rispettati anche i valori del manifesto dell’aperitivo, un documento in dieci punti che raccoglie le regole per valorizzare al meglio la tradizione enogastronomica tipicamente italiana. Le ricette saranno promosse, in forma gratuita, su tutti i canali del World Aperitivo Day (sito, social, newsletter).

Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo disponibile qui: https://aperitivofestival.com/wad-nel-tuo-locale/

“L’intenzione è quella di valorizzare insieme ai promotori della giornata sia le eccellenze enogastronomiche della nostra provincia sia il valore dei professionisti che rendono i nostri locali unici. – ha dichiarato il presidente di Fipe Confcommercio La Spezia Diego Sommovigo – Invitiamo tutti i locali a partecipare numerosi, unendo creatività e passione con prodotti della tradizione”