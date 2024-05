Zenith super: un’altra vittoria verso la serie D

Prato, 26 maggio 2024 – Zenith verso il passaggio del turno ai playoff di Eccellenza. I bluamaranto si aggiudicano con un pirotecnico 3-1 la sfida di andata in trasferta nel doppio confronto con il Granamica, dimostrando a tratti una nettissima superiorità. Fra sette giorni, nel match di ritorno al ‘Chiavacci’, basterà non perdere con 3 gol di scarto per proseguire nella post season e continuare a sognare il passaggio diretto in serie D.

All’intervallo è gi 2-0 grazie alle reti di Kouassi e Bagni, bravo a pescare il jolly da fuori area e a mandare la Zenith Prato in doppio vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa i bluamaranto continuano ad attaccare per incrementare il bottino di reti. Al 58’ sugli sviluppi di un corner Cela sfiora il palo con un gran colpo di testa. Al 19’, però, Bagni atterra in area Mezzadri e per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare il penalty agli emiliani, che accorciano le distanze con Karapici. Per il gol della definitiva sicurezza bisogna aspettare l’83’, quando Kouassi finalizza al meglio un rapidissimo contropiede dei bluamaranto. Nel finale Chiaramonti fallisce un calcio di rigore.