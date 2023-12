Rosi trascina la Zenith. Doppietta per i playoff

Sporting Cecina

Zenith Prato

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Modica, Giannini, Bardini, Carlotti, Rovini, Pallecchi. A disp.: Barbanera, Milano C., Giannini, Cionini, Facenna, Moroni, Skerma, Mantilli, El Falahi. All.: Miano.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bagni, Cela, Kouassi, Ciravegna, Saccenti, Castiello, Casini, Moretti, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Bucciantini, Lombardi, Braccesi, Diffini, Marrano, Macchi, Gonfiantini, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Macca di Pisa.

Reti: 8’ e 60’ Rosi, 37’ Pallecchi.

Ancora un successo, il secondo consecutivo, per la Zenith Prato, che stavolta piazza un bel colpo corsaro in casa dello Sporting Cecina e lo raggiunge a quota 19 punti in classifica, a ridosso della zona play off del girone A di Eccellenza. Partita combattuta. Al 4’ ci prova subito da fuori Ghilli, ma Brunelli è attento e para in due tempi. Al primo affondo i bluamaranto trovano il gol del vantaggio: Kouassi recupera palla sull’out di destra e serve Rosi, che si accentra e col sinistro non lascia scampo a Cappellini. Due minuti dopo i padroni di casa provano a reagire con un numero in acrobazia di Rovini, che sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 35’ ci prova anche Ciravegna con un bel tiro dal limite neutralizzato dall’estremo difensore di casa in due tempi. Al 38’ lo Sporting Cecina torna in partita: bella combinazione al limite dell’area fra Giannini e Pallecchi, con il numero 11 di casa che con un sinistro chirurgico non lascia scampo a Brunelli. Si va al riposo con il risultato inchiodato sull’1-1. La gara resta in bilico e molto equilibrata, ma la seconda frazione non è entusiasmante come la prima. Al 60’ Bagni lancia in profondità, spizzata di Chiaramonti per il solito Rosi, oggi in giornata di grazia, che si presenta di fronte a Cappellini, lo salta in scioltezza e deposita in rete il gol vittoria in favore dei pratesi.

L.M.