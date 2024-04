Prato, al playground di Montemurlo la prima tappa del tour di streetball 3x3 Toscana B'3

Prato, 24 aprile 2024 - A Montemurlo, nella giornata di giovedì 25 aprile, andrà in scena l'evento inaugurale della seconda edizione del tour di streetball 3x3 Toscana B'3. Appuntamento con il Torneo "Libera tutti" che inaugura di fatto il playground al Parco Urbano di via Carducci 23. Si giocherà dalle 15 alle 19 e in campo scenderanno le categorie da Esordienti e Under 15. "Abbiamo un campetto nuovo? Giochiamoci subito! Proprio per questa occasione abbiamo deciso assieme di giocare e dare visibilità a questo evento", dichiara il testimonial Giacomo Galanda, leggenda della pallacanestro italiana, capitano della Nazionale medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004, tre scudetti in tre città diverse e oggi responsabile del 3x3 giovanile FIP e impegnato nella promozione di questo nuovo sport olimpico.

Un'edizione in netta crescita dopo il successo di quella del 2023, con le tappe che saliranno a 21, toccando tutte le province toscane, con le storiche piazze toscane coinvolte da aprile a fine luglio, con le Finals in location suggestiva. Montemurlo diventa la tappa di apertura della manifestazione. Le altre saranno svelate nella conferenza stampa di venerdì 10 maggio a Prato al Beste Hub, in via Bologna 243. "Ringraziamo Conad Nord Ovest e i suoi Soci che, per il secondo anno consecutivo, ci hanno supportato nella realizzazione di questo torneo itinerante - dichiara Gianmario Serra di GS eventi, organizzatrice della manifestazione - sostegno fondamentale che ha permesso la riconferma dell’evento. Inoltre, in qualità di main sponsor, Conad, ha riservato a tutti gli iscritti, buoni sconto da utilizzare nei punti vendita della Toscana".