Civ, il bilancio di Dalla Porta: "Avremmo meritato due vittorie. Puntiamo al titolo"

Prato, 12 aprile 2024 - “Penso che avremmo meritato due vittorie. Ci riproveremo alla prossima”. A mente fredda, Lorenzo Dalla Porta ha così commentato il suo esordio nel Campionato Italiano Velocità avvenuto nei giorni scorsi a Misano. Un appuntamento apertosi nel migliore dei modi per lui, per poi chiudersi tuttavia con un carico di rimpianti: il pilota di Montemurlo aveva chiuso le qualifiche in seconda posizione, sfiorando la pole position, e c'erano quindi tutte le premesse per una duplice vittoria. Che non è arrivata, perché un inconveniente tecnico sopraggiunto a pochi giri dalla bandiera a scacchi non gli ha permesso di piazzarsi sul podio in gara 1, chiudendo settimo. E nemmeno in gara 2 ha potuto dare il massimo. “Un “round” molto sfortunato – ha confermato lo sportivo ventiseienne – qualche problema al motore ci ha compromesso il risultato di gara 1 e impedito di partecipare a gara 2”. Vietato recriminare, ad ogni modo: il potenziale c'è e dovrà confermarlo anche nelle prossime gare da “wild card” in Supersport, quando ne avrà nuovamente la possibilità. Per quel che riguarda invece il CIV, Lorenzo tornerà a gareggiare il mese prossimo nel round di Vallelunga: prima gara il prossimo 25 maggio, seconda fissata per il giorno successivo. Il campionato è lungo e sarà importante resettare tutto: un campione del mondo Moto3 non può non ambire a vincere. “Sono molto contento di questa opportunità, il Team Altogo è il team da battere e spero che insieme possiamo essere un’accoppiata vincente – ha ribadito il diretto interessato di recente, in sede di presentazione - abbiamo tutte le carte in regola per poter puntare al titolo. E questo è assolutamente il nostro principale obiettivo”.

G.F.