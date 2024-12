Torrente Bagnolo, parte la pulizia. Lavori per la rimozione dei detriti

Buone nuove notizie per la messa in sicurezza idraulica del territorio. Dopo le pressanti richieste del sindaco Simone Calamai la Regione Toscana, attraverso la struttura commissariale, ha chiesto al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno di valutare i punti più critici e di procedere celermente alla rimozione dei detriti dal torrente Bagnolo. Il materiale è stato trasportato dall’alluvione del 2 novembre 2023, riducendo la portata dell’alveo del torrente, aumentando così il rischio idraulico. Il sindaco Simone Calamai, dopo l’alluvione, più volte ha posto con forza la questione, rilevando la necessità della rimozione del materiale detritico alluvionale dal Bagnolo. Ora il Consorzio di Bonifica, dunque, d’intesa con il Genio civile regionale, procederà con la valutazione del materiale presente nell’alveo e, già prima della conclusione dello studio, rimuoverà il materiale nei punti più critici per favorire il deflusso dell’acqua.

"Accolgo con soddisfazione la notizia che finalmente il Consorzio ha ottenuto il via libera per la rimozione dei detriti, causati dal sovra alluvionamento sul Bagnolo. Più volte ho fatto segnalazioni circa l’aumentato rischio idraulico causato dai detriti alluvionali - dice il sindaco Calamai -. Ora il Consorzio potrà procedere alla rimozione del materiale alluvionale e ripristinare le condizioni pre-alluvione del Bagnolo".

Il sindaco Calamai ha inoltre espresso soddisfazione per le notizie, riguardanti gli interventi che Genio civile ha deciso di fare sul Bagnolo tra via Montalese Vecchia e via Pistoiese (tratto tra via Berlinguer e il confine sud dell’area industriale di Oste) per un valore di 558.927 euro. "Un ulteriore importante passo verso la messa in sicurezza idraulica del nostro territorio", conclude Calamai.