Torneo dei Rioni Rossi e Gialli: primo duello

Con la presentazione delle maglie ufficiali scatta il conto alla rovescia per il debutto del Torneo dei Rioni di Prato di calcio a 11, il primo della storia. Le mute ufficiali da gioco, sia per i Senior che per la Juniores, sono state presentare alle Officine Sportive. I colori sono quelli tipici della Palla Grossa, così come la suddivisione per quartieri: quindi Rossi di Santa Trinita, Verdi di San Marco, Gialli di Santo Stefano e Azzurri di Santa Maria. Individuate anche le sedi di gioco dei quartieri: i Rossi avranno come base il Conti di Galciana, gli Azzurri il Chiavacci di via del Purgatorio, i Gialli l’impianto ‘Rossi’ di Santa Lucia e i Verdi il Becheroni de La Querce.

Sorteggiato dal comitato organizzatore anche il calendario delle sfide. Il debutto della manifestazione è fissato per il 25 giugno. I primi a scendere in campo saranno le Juniores di Rossi e Gialli. Si giocherà alle ore 19 al Conti di Galciana. Il giorno dopo sempre al Conti sarà la volta dei Senior di Rossi e Gialli. Il ritorno è in programma il 3 luglio al ‘Rossi’ di Santa Lucia. Qui i Gialli alle ore 19 ospiteranno i Rossi Juniores e alle 21 i Senior. L’altra semifinale vedrà sfidarsi Azzurri e Verdi. L’andata si giocherà giovedì 27 giugno: alle 19 la Juniores, alle 21.30 i Senior. Il ritorno è fissato per martedì 2 luglio per la Juniores al Becheroni, ore 19, e per giovedì 4 luglio ore 19 per i Senior. Le finalissime delle due categorie sono invece programmate per il 17 luglio al Lungobisenzio: alle 19.30 andrà in scena l’atto finale della Juniores, a seguire quello dei Senior, e poi la cerimonia di premiazione. Intanto vanno componendosi le squadre dei vari rioni.

In casa dei Rossi è tutto pronto per la partita inaugurale. La formazione senior si sta allenando al Conti di Galciana sotto lo sguardo attento di mister Santoro, che ha già selezionato un gruppo di 25 giocatori pronti a cercare la finale nel doppio match di andata e ritorno contro i Gialli di Santo Stefano. La Juniores è invece affidata a mister Bolognini. "I ragazzi hanno già effettuato i primi allenamenti al Conti – spiega il presidente dei Rossi, Andrea Andreini -. Nella scelta dei giocatori abbiamo adottato il criterio della rappresentatività territoriale, cercando di inserire elementi provenienti da tutte le frazioni del nostro colore. La rosa è lunga e questo rappresenta un fattore fondamentale perché per vincere la competizione si devono giocare tre partite". Andreini racconta anche l’interesse nato intorno alla manifestazione. "C’è un grande desiderio di giocare – conclude -. Sono arrivate molteplici richieste di partecipazione anche da giocatori di categoria. Quindi siamo sicuri che verranno fuori partite di livello".