soluzioni alle difficoltà

"Il Governo c’è. Ho sollecitato fin da inizio anno un intervento in sostegno al settore moda toscano, considerato il preoccupante aumento della cassa integrazione e viste anche le diverse chiusure di imprese appartenenti a vari comprensori della filiera moda". Così l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, alla vigilia della ripartenza del distretto dopo le ferie estive. "Adesso stiamo lavorando a una risposta concreta, con primi interventi non certo risolutivi ma già utili. È una crisi profonda quella che stiamo affrontando ma la difesa della moda, come cardine del Made in Italy, è nelle priorità del governo – aggiunge Mazzetti –. Bene, quindi, le prime misure e l’attenzione alla cassa integrazione. Ci sarà bisogno di un tavolo strutturale per uscire dalla crisi, con riunioni periodiche e interventi successivi, senza proclami e slogan ma con azioni concrete e incrementali".