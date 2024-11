Sindaca alfierina doc. A lei la tessera d’onore

L’associazione Alunni Cesare Alfieri ha consegnato la tessera di socia onoraria alla sindaca di

Prato, Ilaria Bugetti, laureata in Relazioni internazionali proprio alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze. Il riconoscimento le è stato consegnato dal presidente dell’associazione, Lapo Cecconi, che ha un legame speciale con Prato grazie alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri: qui ha conseguito la laurea in Analisi e Politiche dello Sviluppo Locale e Regionale, una specializzazione innovativa ospitata proprio nella città pratese. Inoltre, sempre a

Prato, ha fondato ReteSviluppo, un’impresa sociale creata insieme ad altri alfierini. Nonostante i 22 anni passati dalla laurea, la sindaca Bugetti è rimasta sempre affezionata alla sua facoltà. "E’ bello rivivere l’atmosfera e l’impegno di quel periodo attraverso il lavoro dell’associazione che punta a rafforzare il senso di appartenenza tra studenti - afferma Bugetti - È importante collaborare con queste realtà e con l’università per potenziare i progetti e i servizi rivolti agli studenti in un’ottica di città campus. E’ l’obiettivo che ci poniamo per i prossimi anni". Cecconi ha presentato una serie di iniziative per riavvicinare i tanti laureati usciti dalla facoltà fiorentina. L’idea è quella di creare una rete su base territoriale che dalla Toscana si allarghi fino all’Europa. Un esempio concreto è il gruppo di Bruxelles, recentemente presentato presso la sede della Regione Toscana nella capitale belga.