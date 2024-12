Riqualificazione parcheggi a Figline: demineralizzazione e verde urbano

Via libera alla riqualificazione di tre parcheggi al Palazzetto dello Sport, all’ex Ippodromo in via Roma e nel piazzale Tintori a Figline. Sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti di riqualificazione: le aree non saranno solo risanate, ma anche completamente rimodulate attraverso la demineralizzazione, che consiste nel togliere asfalto e cemento per introdurre superfici verdi e alberi, che permettono una migliore permeabilità dei terreni con notevoli benefici sia dal punto di vista ambientale e climatico che di decoro urbano.

Parte da questi tre parcheggi infatti l’azione strategica per la demineralizzazione urbana, che l’amministrazione comunale si è posta come obiettivo strategico all’interno delle indicazioni del Piano Operativo. La demineralizzazione dei suoli consente un abbassamento significativo dell’effetto ’isola di calore’: le aree verdi determinano infatti un abbassamento delle temperature nelle zone circostanti dai 2 ai 4 gradi.

Rendere le aree permeabili, incluse le aree adibite a parcheggio, ha inoltre anche la finalità di garantire il deflusso delle acque e ridurre il rischio di allagamenti: "Il 21% dell’intera superficie pratese è occupata da asfalto - dice l’assessore alla Transizione ecologica Marco Biagioni - È proprio dal parcheggio del Palazzetto di Maliseti, dove venivano raccolti i fanghi dell’alluvione, che partirà la nostra strategia per il recupero di suolo, che combatterà il calore e aiuterà a rendere il nostro territorio meno fragile. Tra le novità sarà installata una centralina che ci aiuterà a capire come cambieranno in meglio la qualità dell’aria e le temperature".

Il primo step è costituito dalle opere di ristrutturazione delle sedi stradali danneggiate e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, dalla riqualificazione e manutenzione delle aree verdi e dall’aumento dell’illuminazione pubblica.

"L’amministrazione punta alla riqualificazione dei parcheggi esistenti a servizio sia di impianti sportivi cittadini, che nella frazione di Figline dove c’è da tempo la necessità di un aumento di posti auto", aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia. L’investimento è di circa 1.400.000 euro.