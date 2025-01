Piano punti pesanti: "E noi ci crediamo"

Ripartire nel 2025 come si era concluso il 2024. E’ una Zenith Prato pronta ad arricciarsi le maniche per disputare un girone di ritorno con i fiocchi quella che si prepara a far visita, oggi pomeriggio alle 14.30, allo United Riccione per la prima giornata di ritorno del girone D di serie D.

Guardando la classifica uno scontro diretto per evitare i play out, con i pratesi a quota 16 punti e gli emiliani poco più avanti a quota 18.

Qualche problemino di organico in casa Zenith Prato, con le assenze sicure in difesa dello squalificato Fiaschi e di Messini, che è rientrato in gruppo dopo l’infortunio muscolare ma ancora non è al top, e di Cecchi nella zona centrale del campo per un colpo al ginocchio rimediato nell’ultimo match pareggiato con il Piacenza.

Mister Settesoldi avrà però a disposizione un giocatore in più, visto che il sodalizio di via del Purgatorio ha appena tesserato Luca Asproni, trequartista classe 2006 proveniente dalle giovanili del Cagliari e in forza all’Albenga nella prima parte di stagione. "La squadra si è allenata molto bene approfittando della sosta natalizia. Abbiamo fatto un lavoro intenso per arrivare al meglio al girone di ritorno – commenta proprio Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra targata Zenith Prato - . Affronteremo una squadra diversa rispetto a quella dell’andata, che probabilmente si è ridimensionata e ha cambiato molto, ma che comunque ha inserito giocatori più che rodati per la categoria. Senza fare troppi giri di parole, però, mi aspetto lo stesso livello di prestazioni che ho visto nelle ultime gare del 2024. Andremo a Riccione per fare la nostra partita e per portare a casa i tre punti in palio da questo scontro diretto. E’ la prima di una serie di partite che per la nostra salvezza saranno fondamentali".

Visti gli uomini a disposizione, nel consolidato 4-3-1-2 bluamaranto Brunelli dovrebbe di nuovo difendere i pali. Davanti a lui, nella linea difensiva a quattro, dovrebbe trovare posto Casini sulla corsia di destra, con Perugi a presidiare la corsia mancina. Al centro la coppia composta da Cela e dal rientrante Pupeschi (o da Tempestini). In mediana le chiavi della cabina di regia dovrebbero essere affidate a Toccafondi, con accanto il sostegno di Kouassi dal punto di vista della qualità tecnica e di Rosi per quel che riguarda il dinamismo e la duttilità.

Dietro le punte si potrebbe rivedere Toci, che a gara in corso potrebbe alternarsi con Moussaid o con lo stesso Asprone. In attacco il duo Cellai-Longo, con Falteri pronto a subentrare a partita in corso come arma segreta per scardinare eventuali arrocchi da parte dello United Riccione.