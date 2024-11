Phoenix 2012 al vertice. In tre all’inseguimento

Vittoria di forza del Phoenix 2012 che si impone per 4 a 3 contro l’Olimpia Prato, conquistando così la vetta solitaria in classifica del campionato di calcio a 11 Uisp Prato. I padroni di casa sono stati trascinati dal poker di un dirompente Francesco Acciaioli, autore di tutti e 4 i gol dei suoi, due per tempo. Per gli ospiti hanno segnato inutilmente Fabrizzi, Coppi e Monterisi. Il Bellini Giacomo Bacchereto, invece, si ferma (2-2) contro il Prato Asd. Un pareggio che significa perdere momentaneamente la vetta della classifica. Per i padroni di casa a segno Bellini, mentre il secondo gol è maturato grazie ad un’autorete. Per gli ospiti sono andati a bersaglio Baracchi e De Angelis. La Polisportiva S. Andrea, a lungo a zero punti ad inizio campionato, strappa il suo secondo punto fermando in casa i Kickers Narnali e imponendo loro uno 0-0 finale sul campo di Iolo. Pareggio a reti bianche anche nella sfida di Chiesanuova tra il Real e il Giusti Stefano Comeana. A Santa Lucia l’Avis Verag Prato Est vince per 2-1 contro lo Sporting Prato: per i padroni di casa vanno a segno Raimo e Bassi, mentre il gol della bandiera degli ospiti arriva grazie a Daloiso. Ancora un ko per la Polisportiva Il Sogno, sconfitta per 5-1 dall’FC Tavola 1924. Per i padroni di casa il gol della bandiera lo segna Mauro, mentre gli ospiti vanno in rete con Innocenti, Russo e con la tripletta di uno scatenato Cusano. Il match tra S. Ippolito e Vergaio, infine, si risolve con un 2-1 grazie alla doppietta di Donnini, che ribalta il risultato dopo la rete iniziale del Vergaio messa a segno da Righi. Classifica: il Phoenix 2012 primo con 18 punti. Il Bellini Giacomo Bacchereto segue a 16 punti, mentre a 14 troviamo Real Chiesanuova e Sant’Ippolito. I Kickers Narnali campioni in carica salgono a 13 punti, mentre Vergaio e Tavola seguono a 12 punti. Sotto ancora troviamo Signa e Prato Asd a 11 punti, mentre lo Sporting Prato City è a quota 10. Avis Verag a 9 punti, Giusti Stefano Comeana a 8. Gli ultimi tre posti in classifica sono occupati dall’Olimpia Prato con 5 punti, dalla Polisportiva S. Andrea con 2 e, dal fanalino di coda Polisportiva il Sogno, ancora a 0 punti.

L.M.