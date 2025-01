"Parcheggio a servizio dei negozi". A Confesercenti piace la proposta

La proposta di Tommaso Cocci, consigliere comunale di Prato, di prevedere nel futuro parco urbano nell’area dell’ex ospedale uno spazio adibito a parcheggio trova Confesercenti di Prato d’accordo.

"Abbiamo sempre sottolineato la necessità di dotare il nostro centro storico di più parcheggi nell’immediata vicinanza delle mura cittadine - sostiene Ascanio Marradi direttore di Confesercenti Prato -. La proposta di Cocci va in questa direzione e trova il nostro convinto assenso e sostegno. L’area dell’ex ospedale diventa strategica per il rilancio del centro storico vista la vicinanza con piazza del Collegio. Approfittiamo dell’impasse procedurale che sta rallentando la realizzazione del progetto per ripensare l’area e prevedere oltre al parco urbano anche un parcheggio di superficie".

Posti auto a beneficio del centro: "La costruzione di un parcheggio in quell’area, così strategica per il centro storico, e che non mette in dubbio la realizzazione del parco, rappresenterebbe una risposta concreta alle esigenze di sosta e mobilità per fruitori del centro e residenti contribuendo a migliorare l’accessibilità e a valorizzare ulteriormente del nostro centro antico – afferma Marradi -. Le attività commerciali non potrebbero che trarne enormi ed indubbi vantaggi dalla realizzazione di questa infrastruttura. La Confesercenti di Prato auspica che si apra una discussione su questa ipotesi che vada oltre gli schieramenti politici e le primogeniture della proposta e tutti insieme amministrazione comunale, forze politiche e categorie economiche si trovino le soluzioni migliori per il rilancio del nostro centro storico".