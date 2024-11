Orchestra Chiti, i concerti per Santa Cecilia

Il calendario per un ricco mese di musica dell’Orchestra Chiti, da oggi a fine novembre celebrando la patrona della musica Santa Cecilia, percorrendo diversi spazi della città. Primo appuntamento nella sede dell’orchestra in via di Gherardo oggi alle 17 con la sorpresa di una formazione Chiti composta da quindici giovani strumentisti al loro esordio con marce sinfoniche bandistiche ed adattamenti di arie da opere famose: un segno incoraggiante di una vitalità delle bande. Sabato 16 novembre alle 16 un primo incontro di esecutori singoli e in gruppo in dedica a Puccini per il centenario della morte. Sabato 23 alle 21 un concerto della Chiti diretta dal maestro Leonardo Gabuzzini (nella foto) in uno degli spazi nuovi della città: il teatro dedicato a Francesco Nuti alle Manifatture digitali cinema in via Santa Caterina. Venerdì 29 si torna nella sede della Chiti, dove alle 21 si ricorda ancora Puccini proponendo la proiezione commentata di Tosca nella famosa edizione mondovisione del 1992 di Patroni Griffi con Domingo e Zubin Mehta, dove figurava anche il baritono poggese Giorgio Gatti nella memorabile interpretazione de Il Sagrestano. Una occasione per ricordare anche il nostro artista scomparso per Covid. Il ricco mese di musica della Chiti si conclude con il tradizionale concerto di Santa Cecilia, sabato 30 novembre alle 17, nello spazio musicalmente più emblematico per la nostra città: la scuola comunale di musica Giuseppe Verdi (dirige il maestro Gabuzzini). Ingresso libero a tutti gli appuntamenti.

G.G.