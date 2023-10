montemurlo

Domenica al Circolo Gelli

di Bagnolo, la tradizionale Sfrugiatata. Appuntamento alle 14,30 fino alle 19 con ingresso libero. Negli stand oltre alle classiche caldarroste anche castagnaccio, frittelle, necci con ricotta o nutella e per l’occasione non mancherà l’assaggio del vin novo e in pista come sempre spazio al ballo. In caso di maltempo la verrà rinviata a domenica 29.