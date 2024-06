Lo Scrigno di Banti. Disegni in mostra

C’è tempo fino al 29 giugno per visitare ’Lo scrigno di Cristiano Banti’, la mostra allestita alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte a Montemurlo in occasione del bicentenario della nascita di Cristiano Banti (1824- 2024). Un’esposizione che narra, attraverso suggestive fotografie d’epoca, disegni originali e documenti provenienti in gran parte dalla collezione di casa Banti,

il legame del pittore con

la collina montemurlese. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 giugno.

La mostra dedicata a Cristiano Banti è un omaggio che ci mostra il legame di affetti e di arte del pittore e della sua famiglia con la villa del Barone e della campagna.