La tradizione che si rinnova. Le due ruote pratesi non mollano

Trascorse le feste tornano ad allenarsi le squadre ciclistiche in vista della nuova stagione agonistica, che in Toscana si aprirà il 22 febbraio con la classica nazionale per élite e under 23 Firenze-Empoli. Anche nel Pratese come nel resto della nostra Regione qualche preoccupazione e un certo fermento per la gare da allestire, con le società organizzatrici ed i direttori di corsa in fermento dopo la sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia, al presidente della società organizzatrice ed al direttore di corsa, in merito all’incidente mortale accaduto nella Firenze Viareggio edizione 2018.

Per l’attività su strada l’U.C. Seanese del presidente Marco Fuochi, continuerà l’attività in collaborazione con la Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa negli élite e under 23, con una squadra forte di una dozzina di corridori. Proseguirà anche il G.S. Borgonuovo di Prato presieduto da Marcello Nannini, unendo l’attività nel ciclocross e mountain bike (praticata da sempre) a quella su strada. In campo femminile seppur in maniera ridotta a qualche stagione fa, ci sarà il Team Zhiraf di Comeana grazie al suo presidente Andrea Carlesi, mentre ha allestito una folta compagine di ottimo spessore tecnico, il Team Aromitalia 3T Vaiano grazie all’appassionato lavoro e impegno del suo presidente Stefano Giugni. Ma oltre alle donne élite sotto la sigla Vaiano Bike ci saranno anche diversi giovanissimi, nel rispetto della voglia espressa a più riprese dai dirigenti vaianesi di dar vita a un vivaio di giovani facendo affidamento anche sull’impegno anche dell’amministrazione comunale per quanto riguarda le strutture per svolgere attività. A Vaiano sarà in attività anche il gruppo Enduro. Da ricordare anche il lavoro organizzativo di altre società come il C.F.F. Seanese di Francesco e Franco Chiuchiolo, il G.S. Bacchereto, la Asd Moto Guzzi Prato, assai attività nella passata stagione. Importante anche l’attività che è stata confermata per il nuovo anno da parte del Team Soudal di Montemurlo, uno dei sodalizi più forti nel mountain bike a livello nazionale con la riconferma di un forte quintetto di bikers e con l’arrivo che sarà ufficializzato a giorni di un sesto atleta. Se guardiamo in modo complessivo all’attività ciclistica che si svolgerà in provincia di Prato non dobbiamo dimenticarci dell’attività amatoriale e cicloturistica garantita dalle società affiliate al Comitato Uisp di Prato e dove anche nell’ultima stagione è emersa la Ciclistica Viaccia.

Antonio Mannori