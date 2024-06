La Cui lancia un nuovo progetto: "Orto bioattivo per i nostri ospiti"

Musica, balli scatenati e la lotteria per finanziare i nuovi progetti alla Festa della Musica organizzata come sempre dalla Cui, la Cooperativa Unitaria Invalidi, nel giardino della sede di via Reggiana. Venerdì i 60 ospiti della cooperativa si sono scatenati di fronte a un pubblico di amici affezionati e familiari con la guida degli operatori del centro e delle insegnanti della scuola di danza Eta Beta. La presidente Ambra Giorgi (foto) ha lanciato anche un nuovo progetto: "Stavolta le donazioni che raccoglieremo anche con la lotteria serviranno a lanciare l’orto bio attivo in collaborazione con l’Istituto Datini che ci seguirà nella realizzazione di questa particolare coltivazione". Al pomeriggio ha partecipato anche la direttrice della Società della Salute Lorena Paganelli. La lotteria, con i premi messi a disposizione da familiari, operatori e dalla sezione soci di Prato di Unicoop Firenze, sono un’occasione per raccogliere fondi. La Cooperativa aiuta gli ospiti attraverso interventi altamente qualificati di pet therapy, attività psicomotoria e danza terapia. Per informazioni: [email protected], o chiamare il numero 366 1846570.