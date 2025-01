"In otto anni di attività illeciti dimezzati"

Negli 8 anni di durata della convenzione attivata nel 2017 e fino al 2024 sono stati svolti complessivamente 599 controlli, dai quali è emersa la presenza di 97 aziende (16%) in mancato possesso del registro di carico e scarico, documenti o formulari, nei confronti delle quali sono state elevate sanzioni amministrative con importo che va da 516 euro a 2.066 euro ciascuna. Sono state 128, invece, le aziende (22%) che hanno compilato erroneamente il registro di carico e scarico, alle quali sono state elevate caso sanzioni amministrative, mentre 374 aziende (il 62% di quelle controllate) sono risultate in possesso di un registro compilato correttamente. In 40 casi i controlli hanno portato alla denuncia penale.

"Il lavoro che stiamo portando avanti negli anni è importante e lo dimostrano i numeri", commenta il comandante della Polizia provinciale Michele Pellegrini. "Nei primi anni la percentuali di aziende non in regola superava il 40% adesso siamo scesi e anche come tipologia di irregolarità c’è stato un miglioramento. Significa che adesso anche le aziende a conduzione straniera si stanno adeguando al corretto smaltimento dei rifiuti".