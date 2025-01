Il viaggio nelle frazioni comincia oggi

Prato è una costellazione di frazioni e quartieri, ognuno con le proprie caratteristiche, difficoltà ed esigenze. Parte dalla volontà di dare voce a tutta la città, il progetto di ascolto dell’amministrazione comunale che con l’inizio del 2025 si fa concreto. L’idea di fondo è quella di ristabilire la funzione che fino a dieci anni fa veniva esercitata dalla circoscrizioni, attraverso un punto di ascolto strutturato con cadenza periodica che permetta un contatto diretto tra l’amministrazione e i cittadini per fare il punto sugli interventi previsti, segnalare problemi, avanzare proposte. Anche La Nazione è in campo e farà da amplificatore delle esigenze dei cittadini in tutte le frazioni. Il viaggio comincia oggi. Giocando d’anticipo.