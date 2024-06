Il più giovane: : "Che emozione"

La soddisfazione è tanta: entrare in consiglio comunale a soli 19 anni, alla prima eperienza politica non è cosa banale. "Sono emozionato, mi sento una grande responsabilità", rivela Ettore Franchi che con la lista ’Insieme per Vernio’ a sostegno di Maria Lucarini eletta sindaco, ha ottenuto 120 preferenze. Più di tutti

i candidati. E non a caso, proprio perché è stato un risultato inatteso, per scommessa Franchi ha detto addio ai suoi amati riccioli. È stata la neo eletta Lucarini a tagliargli i capelli alla fine dello spoglio. "Era stata una scommessa per caso fatta una sera durante la campagna elettorale - racconta -. Ero insieme a Gianluca Tonini, anche lui eletto, che scherzava sui miei riccioli al vento, mi ha detto: se entri in consiglio ti rasi i capelli. Ecco devo ammettere che non pensavo sarebbe stata così teatrale né così veloce, ma insomma ci farò l’abitudine al momento mi sento molto più fresco rispetto a prima...". Programmatore informatico Franchi incarna la faccia nuova della politica: "Non mi aspettavo un risultato tanto importante soprattutto perché insieme a me erano candidate persone con molta più esprienza e molto più conosciute", Franchi ha scelto di avvicinarsi alla politica per amore del suo comune. "La politica nazionale sembra molto lontana da noi giovani e non è facile avvicinarsi, ma a livello locale è diverso - dice -. Mi sono messo in gioco perché vorrei che Vernio diventasse un luogo più conosciuto. Vorrei che potesse esprimere ancora più le proprie potenzialità in termini turistici e naturalistici". Franchi pensa al trekking, al turismo, alla natura da valorizzare attraverso gli occhi dei giovani.

Silvia Bini