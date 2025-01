Il corteo per le vie del centro storico. Durante il percorso letture e flash mob

Prato ancora una volta in marcia per invocare la pace. L’ultima domenica di gennaio, come avviene ormai da molti anni, l’Azione Cattolica se ne fa promotrice. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio con ritrovo alle 15,30 in piazza delle Carceri. Da qui il corteo si muoverà per le strade del centro storico. Ad attendere i manifestanti in piazza Duomo ci sarà il vescovo Nerbini, mentre in piazza del Comune

la sindaca Ilaria Bugetti. Nella prima sosta saranno letti dei brani dal messaggio di papa Francesco, nella seconda dei passaggi dal discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Non mancheranno flash mob in tema con la manifestazione e una testimonianza di pace. La partecipazione è aperta a tutta la città. Gli organizzatori hanno deciso di porre l’attenzione sulla "impronta ecologica"

che ciascuno di noi lascia nel mondo attraverso il proprio stile di vita e le proprie abitudini. Il riferimento

è al "debito ecologico"

citato da papa Francesco nel suo messaggio