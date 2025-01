Grave il pedone investito a La Querce

Sta lottando, ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale di Careggi, il pedone 60enne, pratese, travolto ieri pomeriggio in via Firenze. A investirlo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali è stata l’auto guidata da una 70enne. La donna avrebbe dichiarato subito dopo l’impatto, avvenuto a La Querce, di non aver visto l’uomo e di non averlo potuto evitare: era in stato di choc tanto da essere trasferita all’ospedale Santo Stefano di Prato per accertamenti. La strada è rimasta chiusa nel tratto dell’incidente, tra le 15 e le 16 di ieri, per facilitare i soccorsi: il 60enne è stato rianimato e stabilizzato sul posto dal personale del 118, prima di essere trasportato con l’ambulanza a Careggi.