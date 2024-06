Insegue l’ex moglie ai giardini e la prende a sprangate davanti alla figlia piccola

Prato, 6 giugno 2024 – Una brutale aggressione. È quella che è avvenuta mercoledì 5 giugno ai giardini di via Aiaccia al Poggetto, a Poggio a Caiano. La vittima è una donna di 37 anni, di origini albanesi, che si trovava insieme alla figlia piccola. Ad aggredirla è stato l’ex marito.

In base alle ricostruzioni dei carabinieri, la donna si trovava ai giardini mentre teneva per mano la figlioletta quando è stata raggiunta alle spalle dall’ex marito che l’ha colpita ripetutamente alla testa provocandole gravi lesioni.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona. La donna, con accanto la bambina in lacrime, è stata trovata a terra con la testa sanguinante.

Trasportata in codice giallo all’ospedale, la 37enne dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo l'avrebbe rincorsa in mezzo alla strada prima di sprangarla. I carabinieri hanno arrestato l'uomo: si tratta di un un cittadino kosovaro di 35 anni, rintracciato e fermato a Quarrata dal personale della Stazione di Poggio a Caiano. Sull'uomo pesava già un divieto di avvicinamento alla vittima in seguito a precedenti violenze domestiche e, secondo le testimonianze, in passato aveva più volte cercato di raggiungere la donna inseguendola anche sul luogo di lavoro.

L'aggressore è fuggito subito dopo la violenza ed è stato rintracciato dai carabinieri a Quarrata. Arrestato, il 35enne kosovaro è stato condotto nel carcere pratese della Dogaia. La bambina, seguita anche dagli assistenti sociali, è stata affidata alle cure dei nonni materni.