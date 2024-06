Della Noce si racconta. Attraverso i personaggi

Sono due gli eventi della Prato Estate, progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune, in programma oggi.

Alle 21 si terrà il primo appuntamento della rassegna "Around / Discorsi sulla fotografia" a cura dell’associazione Sedici. Con l’intento di esplorare le ultime tendenze e i nuovi linguaggi che stanno ridefinendo il panorama fotografico e i loro risvolti nella comunicazione visuale contemporanea, Sedici propone una rassegna, articolata in quattro appuntamenti organizzati in vari luoghi della città, dedicati ciascuno ad un tema diverso, nei quali sarà dato un punto di vista innovativo, offrendo spunti di riflessione e aperture verso il futuro. La prima serata, dal titolo "Fotografia e attivismo", si terrà a Ex – Fabrica (via Targetti, 10/8) .

Alle 21.30, allo spazio Colibrì – Circolo Renzo Grassi (via Pasubio, 23 / via Pistoeise, 502) salirà sul palco Marco della Noce con uno spettacolo che racchiude 25 anni di vita, raccontati attraverso il linguaggio a lui più congeniale: quello dei personaggi.

Infatti Marco della Noce non sarà solo in questo viaggio, ma lo farà in compagnia di Larsen e della sua vita andata letteralmente “in fumo”, del capitano dei Nocs, che lo segue come un’ombra offrendo uno sguardo unico sulla propria vita, con momenti di commedia e riflessione. La semplicità del gesto affascina, mentre si muove attraverso i suoi personaggi con maestria, utilizzando semplici accessori come gilet e passamontagna per trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le sue storie.

Eventi a ingresso libero fino a esaurimento posti.