CANTAGALLO

Scarpe sportive, zaino in spalla e via alla scoperta della Torre di Luciana. Si terrà sabato 28 ottobre l’escursione con partenza alle 14 a cura di Associazione Val Bisenzio Trekking e Proloco Luciana con la Fondazione Cdse. Ai partecipanti verrà offerta la merenda. Il percorso si sviluppa quasi per intero lungo il sentiero Cai numero 456. Durata circa di 3 ore e mezzo.