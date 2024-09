"Basta regali o sei punito. Caccia ai punti"

"Sapevamo e sappiamo che questo campionato sarà difficile e complicato. L’unico modo che abbiamo per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza è continuare a lavorare e affrontare ogni partita con il piglio giusto, lavorando per ridurre al minimo gli errori". C’è ovviamente amarezza in casa Zenith Prato e nelle parole del vice presidente Enrico Cammelli, dopo un avvio di campionato. La matricola pratese si lecca le ferite dopo il pensante 3-0 incassato contro il Forlì e visto l’unico punto ottenuto in tre partite disputate. "Purtroppo in questa categoria ogni errore si paga, quindi bisogna lavorare su questo e cercare di ridurli al minimo. Domenica scorsa abbiamo trovato davanti a noi una squadra attrezzata, che lotterà per altri palcoscenici rispetto ai nostri – insiste Cammelli -. Noi, complici anche le assenze, non eravamo al top, ma questo non deve essere assolutamente una scusante. Nelle ultime due partite abbiamo preso un gol sullo scadere del primo tempo: domenica scorsa ha permesso agli avversari di rimontarci e contro il Forlì ha quasi chiuso la gara. Non possiamo permetterci di calare l’attenzione perché tutte le squadre hanno le carte in regola per far male e approfittare di eventuali difficoltà e disattenzioni". La conclusione, comunque, cerca di guardare al futuro con una buona dose di speranza anche se il prossimo avversario, Tau Calcio, è di quelli che fanno paura: "Adesso bisogna archiviare in fretta la sconfitta perché sabato ci aspetta un avversario di tutto rispetto che tra l’altro è a punteggio pieno – conclude Cammelli -. Non sono queste magari le partite in cui sarà più semplice trovare i punti che ci servono, ma non dobbiamo dare per persa nessuna sfida. Nel calcio niente è scontato ed è sempre il rettangolo verde a dare i verdetti". La Zenith Prato riprenderà oggi gli allenamenti in vista della seconda sfida casalinga consecutiva da giocare al "Torrini" di Sesto Fiorentino, sabato alle 20.30. Da verificare il recupero di alcuni acciaccati, specialmente nel reparto difensivo, per non regalare nulla alla prima della classe. L.M.