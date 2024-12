Ariete Prato sfida Iglina Albisola nel campionato di serie B2 femminile

Ancora una ligure sul cammino dell’Ariete nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Archiviata con soddisfazione la vittoria con Albenga, Prato torna a giocare tra le mura amiche (palazzetto di San Paolo, alle 18, arbitri Falaschi e Gerretana) e l’obiettivo è allungare la striscia positiva.

Di fronte ci sarà l’Iglina Albisola, una buona squadra che fin qui ha raccolto 9 punti con quattro vittorie all’attivo. Formazione sul medesimo livello di Albenga, che ha costretto l’Ariete ad una vera e propria battaglia sportiva, e quindi assolutamente da prendere con le molle.

Albisola dispone di due atlete esperte come la centrale Giordani e la regista Zunino a far da chiocce ad una formazione giovane e ben guidata da coach Valle. Una squadra grintosa che non molla mai e che ha dalla sua un grande entusiasmo.

Prato nel turno precedente ha dimostrato coraggio e carattere. Segnali importanti in un processo di crescita costante di una squadra che, in quanto a talento e qualità, non ha molte formazioni superiori nel girone. Adesso serve la conferma e quindi la continuità.

"Albisola è una squadra insidiosa, ma come lo sono tutte del resto non possiamo sottovalutare nessuno – commenta coach Massimo Nuti -. Mi aspetto una partita non semplice dove dovremo esprimerci al nostro meglio".