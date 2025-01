Mountain Bike: ottimo successo anche per la seconda prova della Challenge Casa Bonello

San Miniato,16 ottobre 2021 - Anche la seconda prova della Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissimi, svoltasi presso il ciclodromo samminiatese su due circuiti diversi, ha riscosso grande successo di adesioni. Oltre 200 infatti i partecipanti di trenta società (era assente il Pedale Sarzanese che guidava la classifica delle società dopo la prima prova) in un pomeriggio di sole anche se ventilato. Ancora una volta protagonisti gli esponenti della società locale San Miniato-S.Croce sull’Arno organizzatrice della manifestazione, ed ottima la prestazione dei rappresentanti livornesi e della Scuola MTB I Cinghiali di Gavorrano. Perfetta l’organizzazione nel rispetto dei protocolli sanitari anti Covid-19, con il prezioso lavoro del segretario Daniele Brotini. Sabato 23 ottobre la terza ed ultima prova della Challenge Casa Bonello sempre con inizio alle ore 15.LE CLASSIFICHE – CATEGORIA G1: 1)Brando Buggiani (San Miniato-S.Croce); 2)Lorenzo Milani (Vaiano Bike); 3)Alessandro Lucherini (San Miniato-S.Croce); 4)Parentini; 5)Borri. CAT. G2: 1)Andrea Fabbri (Borgonuovo Prato); 2)Lorenzo Cantini (Velo Club Empoli); 3)Christian Velaj (Club Ciclo Appenninico 1907); 4)Acerti; 5)Gentili. CAT. G3: 1)Leonardo Franceschini (Piano di Mommio-Speedy Bike); 2)Matteo Verdini (id.); 3)Leonardo Lepore (Donoratico); 4)Guerrieri; 5)Simi. CAT. G4: 1)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 2)Thomas Lucentini (Scuola MTB I Cinghiali); 3)Tommaso Marini (Team Valdinievole); 4)Boretti; 5)Lepri. CAT.G5: 1)Antonio Cerone (Via Nova); 2)Giacomo De Stefano (San Miniato-S.Croce); 3)Christian Lucherini (id.); 4)Gastasini; 5)Paoletti. CAT.G6: 1)Lorenzo Luci (Velo Club Empoli); 2)Daniel Sani (Scuola MTB I Cinghiali); 3)Emanuele Favilli (Donoratico); 4)Fogli; 5)Bacci.CATEGORIA FEMMINILE: Hanno vinto nelle sei categorie Giorgia Quiriconi (Ciclistica Cecina), Matilde Mannelli (Vaiano Bike), Giovanna Conte (Velo Club Empoli), Olivia Gentili e Sofia Campi(Scuola MTB I Cinghiali Gavorrano), Ilaria Romoli (Fosco Bessi Calenzano). Antonio Mannori