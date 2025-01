Mountain Bike: La prima prova della Challenge Casa Bonello con 250 giovanissimi

San Miniato,10 ottobre 2021 - All’interno del ciclodromo di Casa Bonello nel comune di San Miniato sfruttando i tratti sterrati esistenti, si è aperta l’ottava edizione della Challenge di mountain bike riservata ai giovanissimi e che proseguirà anche nei due prossimi fine settimana, il 16 e 23 ottobre. Organizzata dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce, società presieduta da Franco Biagini non nuova ad allestire simili manifestazioni, la prova ha riscosso un’imponente successo di adesioni in quanto sono risultati 250 i concorrenti che hanno dato vita alle prove di qualifica, e quindi quarti di finale e semifinali, prima della batteria conclusiva. Per le tre prove della Challenge e stabilire il vincitore finale, è prevista una classifica a punti in base al piazzamento ottenuto. La rassegna di Casa Bonello su due circuiti, quello più breve per G1-G2 e G3, quello più impegnativo per le altre categorie. In bella evidenza gli esponenti del Pedale Sarzanese che hanno trionfato sul circuito più breve e della Scuola MTB Cinghiali Gavorrano. Tra i vincitori nel settore maschile anche l’esponente locale Lepri, l’empolese Luci e il pratese Fabbri. Tra le femmine si sono affermate anche le livornesi Quiriconi e Geppi. Preciso e prezioso il lavoro in segreteria di Daniele Brotini. LE CLASSIFICHE – CATEGORIA G1: 1)Cristian Tamagna (Pedale Sarzanese); 2)Dario Picariello (Fosco Bessi); 3)Brando Buggiani (San Miniato-S.Croce). CAT.G2: 1)Edoardo Michelucci (Ped. Sarzanese); 2)Andrea Fabbri (Borgonuovo); 3)Leonardo Cagnoli (Ped. Sarzanese). CAT. G3: 1)Tommaso Pegoraro (Ped. Sarzanese); 2)Matteo Verdini (Piano di Mommio-Speedy Bike); 3)Leonardo Lepore (Donoratico). CAT.G4: 1)Marco Lepri (S.Miniato-S.Croce); 2)Lupo Luschi De Peverelli (Sancascianese); 3)Thomas Lucentini (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano). CAT. G5: 1)Daniele Fabbri (Borgonuovo); 2)Antonio Cerone (Via Nova); 3)Niccolò Martini (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano). CAT.G6: 1)Lorenzo Luci (Velo Club Empoli); 2)Daniel Sani (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano); 3)Paolo Orifici (Pedale Sarzanese). SETTORE FEMMINILE: Hanno vinto Giorgia Quiriconi (Ciclistica Cecina), Matilde Mannelli (Vaiano Bike), Greta Mattonai (Piano di Mommio-Speedy Bike), Alessia Bergantini (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano), Elena Geppi (Costa Etrusca), Ilaria Romoli (Fosco Bessi).