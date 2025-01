Ciclismo, a Ponsacco il campione del mondo Baroncini punta al bis

Ponsacco, 11 ottobre 2021 - Martedì 12 ottobre al via della 69esima Coppa del Mobilio non ci sarà solo il Campione del Mondo under 23 Filippo Baroncini reduce dalla sesta vittoria ottenuta ieri a Montecatini Terme nel Gp Ezio Del Rosso proprio di fronte al suo compagno di squadra Michele Gazzoli, che si aggiudicò la gara in linea di Ponsacc nel 2020.

Infatti tra i partenti della corsa organizzata dalla Ciclistica Mobilieri anche il tricolore in linea Gabriele Benedetti, così come ci sarà Coati, ottimo quarto ieri domenica a Montecatini e vincitore della Coppa Mobilio 2020. Tre atleti attesi e favoriti, ma tra i papabili al successo anche Marcellusi, Magli, Persico, Lucca, Baseggio, Conforti, Mori, Pirro, Zambelli, Minali, Zurlo, Verza. Una gran bella bella edizione con 90 iscritti per l’orgoglio e la soddisfazione dell’appassionato presidente della Mobilieri Franco Fagnani e del comune di Ponsacco vicino da sempre alla classica per dilettanti.

PERCORSO: Ritrovo all’Ecofor Service a Gello e trasferimento a partire dalle 8,45 fino a via Vanni a Ponsacco per il via alla gara (ore 9) di 124 km con 4 giri di 8 km attorno a Ponsacco più due di 46 Km con le salite di S.Pietro Belvedere e Peccioli. Per i primi 15 la cronometro pomeridiana (inizio ore 15 e partenze ogni tre minuti) con un tracciato inedito senza toccare la zona del “Terzo Ponte” a Pontedera ma percorrendo da Ponsacco la SP 11 delle Colline per Legoli per puntare verso Peccioli Basso e Capannoli. Da qui gli atleti saliranno a S.Pietro Belvedere, quindi discesa verso La Capannina per raggiungere il traguardo dopo 28 chilometri e mezzo.