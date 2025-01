Ciclismo: l'iridato Baroncini e il tricolore Benedetti alla Coppa Mobilio

Ponsacco, 6 ottobre 2021 - Con orgoglio e soddisfazione l’appassionato presidente della Ciclistica Mobilieri Franco Fagnani ha dato notizia durante la presentazione ufficiale della gara avvenuta nella sala consiliare del Comune di Ponsacco che al via della 69esima Coppa Mobilio in programma martedì prossimo 12 ottobre, ci sarà anche lo splendido campione del mondo, l’emiliano Filippo Baroncini ed il toscano e campione italiano, Gabriele Benedetti. Un cast di eccezione per una classica definita dalla sindaca Francesca Brogi intervenuta assieme all’assessore allo sport Francesco Vanni, un’eccellenza non solo dello sport ponsacchino ma del ciclismo nazionale.

Anche i rappresentanti della Federciclismo, il consigliere regionale Federico Micheli ed il presidente del Comitato Provinciale di Pisa Nicola Procino, hanno sottolineato l’importanza ed il prestigio della gara prevista con le due frazioni, quella in linea del mattino e quella a cronometro del pomeriggio. Proprio la gara contro il tempo offre la novità per la Coppa Mobilio 2021 in quanto il percorso non tocca la zona del “Terzo Ponte” a Pontedera ma da via Vanni (sede di partenza e di arrivo) interessa la SP 11 delle Colline per Legoli per puntare verso Peccioli Basso e Capannoli. Da qui gli atleti saliranno a S.Pietro Belvedere, quindi discesa verso La Capannina per raggiungere il traguardo. Una crono più breve (Km 28,4) ma più impegnativa e tecnica.

La disputeranno i primi 15 classificati della frazione del mattino che invece conferma il ritrovo e la partenza ufficiosa (ore 8,45) dalla Ecofor Service nella zona industriale di Gello, ed il percorso di 124 Km (il via ufficiale alle ore 9 da Ponsacco) con 4 giri di 8 km attorno a Ponsacco e due di 46 km con le salite di S.Pietro Belvedere e Peccioli. La cronometro pomeridiana prevede infine la partenza del primo atlete alle ore 15 con intervalli di tre minuti tra un concorrente e l’altro.