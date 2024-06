Ultimi nodi nella Cuoiopelli che punterà sui giovani

La Cuoiopelli è al lavoro per dare seguito a una storia che, proprio quest’anno, taglia il traguardo dei settant’anni. La società sta mettendo a punto gli ultimi tasselli per l’iscrizione al campionato di Eccellenza. Sarà, la prossima, una stagione diversa dalle precedenti che hanno visto la compagine biancorossa sempre tra le prime del campionato. Negli ultimi anni la Cuoio ha conquistato due secondi posti e una terza posizione e nel campionato trascorso ha mantenuto a lungo la testa della classifica. Ora le condizioni sono cambiate e la società, che prima di tutto deve pensare al bilancio e alla situazione economica, ha deciso di affidarsi a una squadra giovane e pronta a dare battaglia ogni domenica prima di tutto per mantenere la categoria, si dice negli ambienti biancorossi. Se poi il campioanto prenderà una piega migliore tanto meglio. Ma gli obiettivi cambiano. Tra gli ultimi giorni di questa e la prossima settimana la situazione sarà più chiara anche per quanto riguarda staff tecnico e giocatori. Intanto, quasi tutti i biancorossi dello scorso anno hanno cambiato casacca.