Solenne apertura del Giubileo 2025 in Diocesi. Il pellegrinaggio spirituale verso la Cattedrale

La diocesi di San Miniato inaugurerà oggi il Giubileo 2025 con una processione simbolica e la Messa solenne nella cattedrale. Il vescovo Giovanni Paccosi guiderà i fedeli in questo cammino spirituale, mentre luoghi giubilari in tutta la diocesi accoglieranno i pellegrini per l’intero Anno Santo. Nella diocesi i riti iniziali si svolgeranno nella chiesa di San Domenico, a partire dalle 16.30. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi e sarà caratterizzata da una processione verso la cattedrale, guidata dal turiferario con il turibolo fumigante d’incenso e dalla croce; seguiranno, accompagnati dal canto delle litanie dei santi, il diacono con l’evangeliario, il vescovo, i sacerdoti e i fedeli. Questo movimento verso la chiesa madre della diocesi, rappresenta simbolicamente – spiega una nota – il pellegrinaggio spirituale al cuore della misericordia divina cui ogni cristiano è invitato nell’anno di grazia che si apre.

In cattedrale seguirà la messa solenne di apertura del Giubileo, concelebrata da tutto il clero diocesano. Per sottolineare l’unicità dell’evento, il vescovo Paccosi ha disposto che questa sia l’unica celebrazione eucaristica pomeridiana in tutta la diocesi. Per tutta la durata dell’Anno Santo, che si concluderà il 28 dicembre 2025, i fedeli potranno accedere all’indulgenza plenaria visitando: la Cattedrale, il Santuario di Santa Maria Madre dei Bimbi a Cigoli; il Santuario di Santa Maria Madre della Divina Grazia a San Romano, il Santuario della Santissima Annunziata a Capannoli, il Santuario Madonna delle Grazie e San Rocco a Santa Croce sull’Arno, il Santuario Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.

C. B.