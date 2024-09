Zona industriale nel degrado: strade e parcheggi soffocati dai rifiuti abbandonati

Pontedera, 10 settembre 2024 – Dopo l’articolo pubblicato nelle settimane scorse grazie alle varie segnalazioni da parte dei cittadini sui rifiuti abbandonati in varie parti della città, l’attenzione ora si sposta nella zona industriale di Pontedera. Sono diversi infatti i lettori che hanno voluto accendere i riflettori su una zona che spesso viene presa di mira dagli incivili che scelgono le aree più isolate per disfarsi di tutto, dai mobili di casa, ai sanitari, fino a pezzi di auto. Per non parlare anche di residui di lavorazione, forse anche pericolosi per l’ambiente, e che sono anche il frutto del lavoro in nero. Ecco allora che, dopo le segnalazioni ricevute, abbiamo deciso di fare un tour nella zona industriale per verificare con gli occhi il livello del degrado. Un tour che non solo misura l’inciviltà di molti, ma anche lo stato in cui versa uno dei cuori pulsanti dell’economia pontederese.

Ci troviamo nella zona industriale a cavallo tra la nuova portineria Piaggio (viale Africa) e via Carpi. La costante, nel dedalo di strade, parcheggi, rotatorie e incroci, è sicuramente data dalla presenza costante dei rifiuti abbandonati. C’è di tutto. E molti sacchi hanno l’aria di essere lì da molto tempo. Ci sono anche sanitari che troneggiano tra il verde. Non si contano poi le bottiglie di plastica disseminate ovunque. In tutto questo, non aiuta l’intervento del taglio dell’erba programmato dall’amministrazione comunale: anzi, in un certo senso aggrava la situazione. Perché i tagliaerba hanno distrutto e fatto in mille pezzi sacchi e bottiglie di plastica moltiplicando la spazzatura in ogni angolo. Nessuno infatti si è premurato di ripulire l’area dalla spazzatura prima di passarci sopra con i trattori. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. E percorrendo le strade in lungo e largo, l’impatto visivo dei rifiuti che spuntano è pesante.

Meglio non va anche per quanto riguarda il verde che dovrebbe abbellire la zona. Molti alberi sono secchi da anni e mai sostituiti. Qualcuno è addirittura crollato a ridosso del parcheggio (come in via Olivetti). Sono secchi anche alcuni nuovi alberelli, piantati da poco, ma inghiottiti dal degrado.

Infine, molti lettori segnalano le enormi buche che si sono formate in gran parte delle strade. Alcune costringono i camionisti a rallentare e a cambiare corsi per non danneggiare i veicoli e la merce.