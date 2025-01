"Museo, pronti ad ascoltare le proposte da Orentano"

CASTELFRANCO

"Il museo di Orentano è chiuso da 4 anni e mezzo, sei mesi dopo l’inizio del secondo mandato di Toti, Grossi vicesindaco, Ilaria Duranti assessore e David Boldrini consigliere. Cosa hanno fatto in quattro anni e mezzo per riaprirlo? Non sono stati capaci di trovare 40mila euro per fare i lavori necessari alla riapertura". Lo dice il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini, replicando alle polemiche sulla decisione della sua giunta di trasferire i reperti antichi dal muso di Orentano a Castelfranco. "Perché Grossi, Duranti e Boldrini in campagna elettorale non hanno detto neppure una parola sul museo di Orentano? – aggiunge Mini – Noi siamo convinti della nostra scelta. Ma siamo anche consapevoli che sia doveroso ascoltare la cittadinanza e siamo pronti ad ascoltare le proposte che ci giungeranno da Orentano. Non abbiamo motivo di non trovare una soluzione per avere il museo lì se ciò sarà possibile".

L’assessore alla cultura Nicola Sgueo giudica "ridicoli i continui richiami all’identità da parte della sinistra", mentre l’assessore Davide Bartoli parla della "necessità di definire la situazione del museo come richiesto dalla Sovrintendenza".