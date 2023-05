Il mondo del volontariato riunito in piazza Duomo

Nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla fondazione della Diocesi, domenica 14 maggio si terrà nella piazza del Duomo a San Miniato il Giubileo delle realtà caritative e delle associazioni di volontariato. La piazza del Duomo sarà accessibile ai mezzi delle varie associazioni fin dalle 15.30. Le celebrazioni ufficiali inizieranno alle 17. Sulla piazza opererà personale di servizio che fornirà tutte le indicazioni per il parcheggio dei mezzi. Ogni associazione potrà portare un solo mezzo. Il suggello del Giubileo sarà la messa delle 17. 30 in Cattedrale. Alla fine della celebrazione, intorno alle 18.30, il vescovo Giovanni passerà in piazza a benedire i mezzi delle associazioni e i rispettivi volontari. In occasione di questo Giubileo monsignor Paccosi ha indirizzato una lettera alle realtà caritative e di volontariato dei territori nella quale, tra l’altro, scrive: "Sarà molto bello evidenziare in questo importante avvenimento la ricchezza di tante realtà associative che svolgono un prezioso servizio verso le persone più bisognose".