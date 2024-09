I 110 anni del circolo Risorgimento delle Quattro Strade

BIENTINA

Storia, cultura, tempo libero, aggragazione sociale e... tanto altro in questi primi 110 anni del circolo Risorgimento di Quattro Strade nel comune di Bientina. La festa per questo straordinario compleanno ha visto la partecipazione del sindaco Dario Carmassi che ha scoperto la lapide con i nomi dei primi membri della società che, alle 21 del 7 marzo 1914, promosse la costituzione del Circolo Ricreativo Risorgimento. Ne facevano parte Paolo Demi (presidente), Angelo Rossi (segretario), Pilade Bianchi, Giulio Bernardini, Valentino Panicucci, Alberto Panicucci, Valentino Parlanti, Oreste Menicucci, Valentino Pampaloni, Angelo Rosellini, Angelo Rossi, Valentino Bacci e Ferdinando Pellegrini. "Questi 110 anni – ha detto il sindaco – rappresentano la storia, l’unione, i valori e lo spirito di questa importante realtà per la socialità del nostro territorio". Oltre al monumento commemorativo il circolo ha fatto realizzare un murales all’artista Lorenzo Terreni che, attraverso colori e forme, racconta la storia del Risorgimento tra passato e futuro.

Il circolo di Quattro Strade ha donato ad Anpi una somma in denaro per consentire un’ulteriore partecipazione di un ragazzo di terza media al pellegrinaggio ai campi di sterminio.