Eventi e feste, la polemica: "Spesi 500mila euro in poche settimane"

PONTEDERALe canzoni di Shade e degli altri artisti emergenti hanno fatto ballare un piazzone pieno di giovani nella notte di Capodanno. Una serata che alla conta dei risultati ha visto tanti pollici verso l’alto. Ma il capogruppo di Fratelli d’Italia, il consigliere Matteo Bagnoli, si pone una domanda e la rivolge all’amministrazione comunale. "Le luci si sono spente, le telecamere sono sparite, gli ospiti tornati alle loro dimore. Ma cosa resta a Pontedera dopo aver speso oltre 500.000 euro in feste ed eventi tra novembre e dicembre?". "E non lo facciamo solo come forza politica di opposizione, ma come cittadini che pagano le tasse e pretendono trasparenza e responsabilità nell’uso dei soldi pubblici" dice Bagnoli. "Chi amministra una città – prosegue Bagnoli – non gestisce risorse personali, ma quelle di tutti i cittadini e dalle decisioni prese dipende il futuro della comunità. E qui sta il punto: cosa ci lascia, nel lungo termine, questa pioggia di denaro spesa in poche settimane?". Nel conto di Bagnoli, calcolato in una spesa di circa mezzo milione di euro, finiscono, oltre al concerto di Capodanno, anche le luci di Natale in centro e nelle frazioni, la serata di Halloween, le iniziative Baj e così via.

"Fratelli d’Italia chiede una visione – dice il capogruppo –. Chiede investimenti che guardino oltre l’applauso facile, che non si limitino ad un intrattenimento di poche ore, ma che costruiscano valore, attrattività e opportunità per il nostro territorio. Dov’è l’attenzione alle esigenze dei cittadini che vivono la città ogni giorno, lontano dai riflettori? E non ci fraintendete: non siamo contrari agli eventi, né agli investimenti significativi. Siamo contrari allo spreco. È facile riempire una piazza con concerti e spettacoli quando si hanno centinaia di migliaia di euro da spendere. Ma è altrettanto facile svuotarla il giorno dopo, lasciando nulla di tangibile alle spalle" ha concluso Matteo Bagnoli. "Siamo stanchi di una politica fatta di proclami e fuochi d’artificio, che brilla per una sera e poi svanisce. Pontedera merita di più: merita idee, merita concretezza, merita amministratori che sappiano guardare al futuro senza sacrificare il presente".