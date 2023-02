“Come alberi in cammino - Dimmi on tour“, incontro itinerante con le storie migranti di Dimmi - Diari multimediali migranti, arriva a Pontedera, sabato 18 febbraio alle 17 alla biblioteca Gronchi per la presentazione di un’antologia, edita da Terre di Mezzo, che raccoglie le storie finaliste del concorso nazionale Dimmi per la raccolta di storie migranti. L’incontro vedrà anche matinée teatrali riservate alle scuole con la rappresentazione del monologo Racconto personale, tratto dalla testimonianza di Mamadou Diakitè.