Arezzo, 15 aprile 2025 – Strade allagate e fossi ostruiti: le frazioni chiedono risposte

«Le piogge degli ultimi giorni hanno riportato alla luce un problema annoso e irrisolto nella frazione di Vitiano: i ricorrenti allagamenti di Via Nuova, in particolare all’incrocio con Via di Mezzo, entrambe strade di competenza comunale. Una situazione che crea disagi ai residenti e rappresenta un pericolo concreto per chi transita sulla strada, inclusi i mezzi di soccorso diretti all’Ospedale della Fratta, che spesso utilizzano questo collegamento come alternativa alla S.R. 71.

Su questo tema avevo già presentato un’interrogazione lo scorso ottobre. A oggi, purtroppo, non è pervenuta alcuna risposta scritta da parte dell’Amministrazione. In seguito a quell’intervento, si è proceduto a una prima sistemazione della Via di Mezzo e alla parziale pulizia dei fossi adiacenti. Un segnale di attenzione, certo, ma del tutto insufficiente a risolvere il problema alla radice.

I fossi lungo Via Nuova restano ostruiti, e la tombatura che collega i canali di scolo non è in grado di reggere le piogge più intense, causando puntualmente nuovi allagamenti. Intendo riportare nuovamente la questione in Consiglio Comunale, ma è evidente che non possiamo limitarci a singoli episodi. Disagi simili si registrano anche nell’area artigianale di Rigutino, così come nelle frazioni di Frassineto e Policiano. Si tratta di una criticità diffusa, frutto della mancanza cronica di manutenzione ordinaria sul territorio.

Comprendiamo le difficoltà di gestione di un Comune esteso, ma non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. È urgente definire un piano di manutenzione serio, strutturato e continuo, che metta al centro la sicurezza idraulica e viaria, a partire dalle zone più esposte e maggiormente segnalate.

I cittadini, residenti o semplicemente di passaggio, hanno diritto a strade sicure. Le frazioni chiedono attenzione, e soprattutto interventi concreti.

La nota di Andrea Gallorini - Consigliere Comunale PD