Arezzo, 28 settembre 2024 – Scelgo Arezzo: “Servono ulteriori chiarimenti sulla vicenda Alia-Coingas”

“Il nostro gruppo consiliare continua a porsi domande sul patto Alia-Coingas in attesa che le nebbie politiche su questo importante argomento si diradino. Presenteremo presto un’ulteriore interrogazione per chiedere se il patto parasociale era finalizzato al controllo di Alia da parte di Estra fino ad un vero e proprio consolidamento dei bilanci e se sono state previste contropartite a favore di Coingas. Inoltre, dopo aver letto nella stampa dell’audizione da parte del consiglio comunale di Prato del Presidente di Estra, e ascoltato un’intervista in un’emittente locale aretina, chiederemo che anche la commissione bilancio del nostro Comune faccia lo stesso. Infine facciamo notare che mentre i consiglieri di opposizione nel Comune di Firenze, appartenenti agli stessi partiti che governano la città di Arezzo, chiedono la convocazione di un consiglio straordinario per fare chiarezza sul progetto della nuova multiutility Toscana, nel Comune di Arezzo la nostra lista civica è accusata dalla maggioranza di fare solo polemiche sullo stesso argomento”